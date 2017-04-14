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Игорь Никитин: "Любушкин должен сыграть в Швейцарии"

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Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин заявил, что защитник Илья Любушкин не примет участия в следующей игре с французской командой, а также отметил, что форвард Антон Бурдасов будет готов в ближайшие дни. В первой встрече россияне проиграли сопернику со счетом 0:1 в овертайме. Следующий матч с французами состоится 15 апреля. Любушкин и Бурдасов не приняли участия в первой игре.

– Микротравма у Любушкина, даем возможность ее долечить, он должен сыграть в Швейцарии 21 и 22 апреля, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Антон Бурдасов катался в пятницу, надеемся, что он будет готов играть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170414/1119066931.html

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