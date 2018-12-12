Игорь Бобков: "Позвал бы в сборную весь "Авангард". И Боба Хартли тоже"

Вратарь "Авангарда" и сборной России Игорь Бобков поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. По его словам, главное - отвечать требованиям.

– Дадут ли вам шанс сыграть?

– Жду, что мне дадут шанс. Но главное привыкнуть к требованиям. Я поговорил с тренером, узнал, над чем надо работать.

– Чем Давыдов от Звягина отличается?

– Все тренеры на детали смотрят, а так ничего нового нет. Требования стандартные.

– Если могли бы кого-то позвать в сборную из "Авангарда", кого бы выбрали?

– Ох, да всю команду.

– Боба Хартли тоже?

– Его тоже. И всех легионеров.

– Какие у вас отношения с другими вратарями в сборной?

– Хорошие, теплые. Вратари – это такая отдельная бригада. Уже два года назад вызывался на этот турнир, давно знаем друг друга. Отношения нормальные.

– Хотели бы сыграть на футбольном стадионе?

– Конечно! Почему нет. Сам ни разу не присутствовал на таких матчах, но, думаю, что это очень круто. Если будет полный стадион, то вообще супер. (Игорь Еронко)