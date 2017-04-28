Харийс Витолиньш: "В поражении от шведов положительных моментов больше, чем отрицательных"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш остался доволен игрой национальной команды в первом матче чешского этапа Евротура против Швеции (3:4 ОТ).

– В следующем матче с финнами мы дадим передохнуть Мозякину и Ткачеву, зато выйдет Шипачев, – начал Витолиньш. – Что касается Дадонова, то он уже готов играть. Но мы посчитали, что для него лучше будет пару дней просто потренироваться. Он предположительно сыграет с чехами в воскресенье.

– После разбора игры со сборной Швеции можно сказать, что ничего страшного не произошло, несмотря на поражение?

– Конечно. Команда играла хорошо, активно, плотно. Но были некоторые оплошности. Возьмите пропущенные нами голы. Мы получили их в результате того, что кое-кто не успевал вернуться на свой пятачок. И при первой шайбе, и в случае с голом в овертайме у нас игрок оставался на борту, а противник свободно выкатывался на ворота. Активная игра – это хорошо, но не надо забывать о необходимости возвращаться на собственный пятачок. Во втором периоде мы дали противнику проводить контратаки – потери на чужой синей линии надо убирать. Иногда лучше вбросить шайбу в зону.

– Что вам понравилось?

– Хорошее взаимопонимание. Защитники здорово двигались, подключаясь вперед. В большинстве мы создавали неплохие моменты. Присутствовала в наших действиях нацеленность на ворота, получалось много бросать, и в контратаки мы тоже убегали хорошо – вспомните первые два гола. От матча осталось больше положительного, чем отрицательного.

– Два гола сборная России пропустила в меньшинстве.

– В тех эпизодах скорее мы недоработали, чем соперник заставил нас ошибиться. В первом случае расслабились, посчитав, что шайба вышла. Этого категорически нельзя делать. Во втором моменте хотели, чтобы Наместников выиграл вбрасывание, но по большому счету его использовать в меньшинстве не планировали. Он не сыграл так, как было надо. Эти моменты обязательно уберем в следующих матчах. Удаления? Мы требуем жестко играть на пятаке. Миронов немного перестарался.

Матч против Финляндии россияне проведут в субботу, 29 апреля, начало встречи – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.