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Харийс Витолиньш: "Широков уехал домой, Шалунов сыграет в первой тройке с Капризовым"


Тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии рассказал об изменениях в звеньях. По его словам, Сергей Широков уехал из расположения команды. Хоккеист получил травму в матче против Финляндии (2:3).

- Сергей Широков из-за травмы возвращается в Россию. Вместо него в команду приедет Максим Шалунов, который займет место в первой тройке - с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым. Также защитник Василий Токранов сыграет вместо Никиты Трямкина, а место в воротах в матче против Швейцарии, скорее всего, займет Илья Сорокин. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, Россия сыграет со Швейцарией завтра, 11 ноября. 

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Материалы других СМИ
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