Харийс Витолиньш: "Широков уехал домой, Шалунов сыграет в первой тройке с Капризовым"

Тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии рассказал об изменениях в звеньях. По его словам, Сергей Широков уехал из расположения команды. Хоккеист получил травму в матче против Финляндии (2:3).
- Сергей Широков из-за травмы возвращается в Россию. Вместо него в команду приедет Максим Шалунов, который займет место в первой тройке - с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым. Также защитник Василий Токранов сыграет вместо Никиты Трямкина, а место в воротах в матче против Швейцарии, скорее всего, займет Илья Сорокин. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, Россия сыграет со Швейцарией завтра, 11 ноября.
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Харийс Витолиньш
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Никита Гусев
- Сергей Широков
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
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