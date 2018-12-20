Харийс Витолиньш о "Давосе": "Работать хочется, энергии полно"

Бывший тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш прокомментировал информацию о том, что возглавит клуб швейцарской NLA "Давос". Отметим, что Витолиньш проживает в Швейцарии.

– Устная договоренность есть, но пока еще ничего не подписал, – сказал Витолиньш. – Ждал предложений от российских клубов, но уже больше полугода прошло. А работать хочется, энергии полно. Благо "Давос" ищет себе тренера. Это большой клуб, большая ответственность, но это очень интересно. В Швейцарии положение такое, что любая команда, даже та, что в плей-офф не попадает, за что-то борется. Игры на выживание – они еще более нервные. Так что адреналин однозначно будет. (Игорь Еронко)