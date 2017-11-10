Харийс Витолиньш: "Не думали вызывать Шипачева в сборную. Пусть сначала подпишет контракт с клубом КХЛ"

Тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии поделился мнением о возможном приглашении в команду форварда Вадима Шипачева. Вчера он официально расторг контракт с "Вегасом".
- Не думали вызывать Шипачева. - сказал Витолиньш. - Пусть сначала подпишет контракт с клубом КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)
Шипачев не нужен "Вегасу", а Дадонов стал звездой "Флориды". В чем разница?
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