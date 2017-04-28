Харийс Витолиньш: "Мозякин и Ткачев не сыграют против Финляндии"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча на Чешских играх против команды Финляндии заявил, что несколько игроков пропустят эту встречу. Также специалист отметил, что форвард Евгений Дадонов восстановился после травмы, однако тренерский штаб решил его поберечь.

– Мозякин и Ткачев завтра не сыграют, им дадим отдохнуть, – сказал Витолиньш. – Шипачев сыграет. Дадонов готов играть, но мы его пока побережем.

Напомним, что форварды Сергей Мозякин и Владимир Ткачев принимали участие во вчерашнем матче турнира против Швеции (3:4 ОТ). Матч против Финляндии россияне проведут в субботу, 29 апреля, начало встречи – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.