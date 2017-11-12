Харийс Витолиньш: "Дисквалификация Плотникова справедлива, ничего страшного не случилось"

Ассистент главного тренера сборной России Харийс Витолиньш отметил, что нападающий Сергей Плотников случайно сделал подсечку в матче против Швейцарии (6:2) в рамках Кубка "Карьяла". Специалист также добавил, что дисквалификация форварда справедлива.

– Нам доказали, что там была подсечка со стороны Плотникова, – цитирует "Р-Спорт" Витолиньша. – Он случайно (это сделал), равновесие потерял, но это дисквалификация по новым правилам. Любого бы так наказали, ничего страшного не случилось. Место Плотникова в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным займет Валерий Ничушкин. А Павел Красковский сыграет с Сергеем Калининым и Михаилом Григоренко.

Напомним, что Плотников пропустит встречу с Чехией в рамках Кубка "Карьяла" из-за дисквалификации. В матче со Швейцарией он получил "5+20" за подсечку.

Матч Россия – Чехия состоится сегодня. Начало – 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.