Харийс Витолиньш: "Дадонов не сыграет против Швеции"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что нападающий Евгений Дадонов не сыграет в матче Чешских игр против команды Швеции. Игра состоится завтра в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Швеция – Россия.

– Дадонов не сыграет против Швеции, у него микротравма, – сказал Витолиньш. – Видели как Кучеров взаимодействует с Гусевым. Посмотрим на это сочетание в игре. У нас есть время перед ЧМ, чтобы посмотреть разные сочетания. Шведы сильны. У них много игроков НХЛ и завтра у нас будет хороший тест. Хорошо начинать с сильного соперника.