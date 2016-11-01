Гусев, Прохоркин и Барабанов занимались в первой тройке сборной России

Нападающие СКА Никита Гусев, Николай Прохоркин и Александр Барабанов работали в первой тройке на тренировке сборной России. Национальная команда начала подготовку к Кубку "Карьяла" – первом этапе Евротура-2016/17, который пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября.

Сборная России занималась в следующих сочетаниях: вратари Сорокин, Шестеркин, Демченко,

нападающие Гусев – Прохоркин – Барабанов; Голышев – Светлаков – Ничушкин; Шумаков – Ткачев – Санников; Лещенко – Красковский – Коршков; Окулов;

защитники Береглазов – Антипин; Рафиков – Любушкин; Киселевич – Ожиганов; Миронов – Зуб.