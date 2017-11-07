Гусев и Капризов - в первом звене сборной России перед Кубком "Карьяла"

Сегодня в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед стартом Кубка "Карьяла". Отметим, что соревнование пройдет с 8 по 12 ноября.

Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Шестеркин, Сорокин, Кареев;

"Белые": Нестеров - Войнов, Гусев - Ткачев - Капризов;

"Красные": Хафизуллин - Трямкин, Мозякин - Григоренко - Барабанов, Красковский;

"Зеленые": Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Плотников;

"Синие": Зубарев - Любушкин - Токранов, Широков - Калинин - Ничушкин.

Напомним, что на Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).