Гусев и Капризов - в первом звене сборной России перед Кубком "Карьяла"

Сегодня в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед стартом Кубка "Карьяла". Отметим, что соревнование пройдет с 8 по 12 ноября.
Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Кареев;
"Белые": Нестеров - Войнов, Гусев - Ткачев - Капризов;
"Красные": Хафизуллин - Трямкин, Мозякин - Григоренко - Барабанов, Красковский;
"Зеленые": Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Плотников;
"Синие": Зубарев - Любушкин - Токранов, Широков - Калинин - Ничушкин.
Напомним, что на Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
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