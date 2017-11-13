Григоренко установил рекорд результативности сборной России на Кубке "Карьяла"

Форвард сборной России Михаил Григоренко, признанный лучшим нападающим завершившегося 12 ноября Кубка "Карьяла", установил рекорд результативности для игроков национальной команды на финском этапе Евротора, сообщает официальный сайт ФХР. На его счету 6 (4+2) баллов за результативность в трех играх турнира. Предыдущее достижение (5 очков) делили между собой Илья Ковальчук, Александр Скугарев, Алексей Морозов и Александр Радулов.

Кроме того, Григоренко - первый игрок сборной России во всех розыгрышах Кубка "Карьяла", на счету которого есть хет-трик.

Капитан российской сборной Сергей Мозякин вышел на первое место среди нападающих сборной России по количеству сыгранных матчей. После финского этапа Евротура на его счету 157 игр за национальную команду. По этому показателю форвард обошел Александра Прокопьева (156).

Кроме того, сборная России обновила рекорд результативности на Кубках "Карьяла", забросив в 3 матчах 13 шайб. Предыдущее достижение было установлено в 2009 году, когда россияне забросили 12 шайб.