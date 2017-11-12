Нападающий сборной России Михаил Григоренко признан лучшим нападающим Кубка "Карьяла". В активе форварда ЦСКА 6 (4+2) очков в 3 матчах при показателе полезности "+7".
Лучшим защитником признан представитель сборной Чехии Якуб Накладал ("Локомотив"). Лучшим вратарем – финн Микко Коскинен (СКА). Отметим, что все трое выступают в КХЛ.
- Локомотив Яр
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Михаил Григоренко
- Якуб Накладал
- Микко Коскинен
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