Нападающий сборной России Михаил Григоренко признан лучшим нападающим Кубка "Карьяла". В активе форварда ЦСКА 6 (4+2) очков в 3 матчах при показателе полезности "+7".

Лучшим защитником признан представитель сборной Чехии Якуб Накладал ("Локомотив"). Лучшим вратарем – финн Микко Коскинен (СКА). Отметим, что все трое выступают в КХЛ.

Финляндия победила Канаду и выиграла Кубок "Карьяла"