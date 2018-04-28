15:29 | Хоккей — Европа

Григоренко, Андронов и Шалунов – в первом звене России на матч со шведами


Сборная России объявила состав команды на матч против Швеции в рамках Евротура. Ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке нападения сыграют Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Максим Шалунов.

Ранее сообщалось, что встречу точно пропустят вратари Игорь Шестеркин и Иван Бочаров, защитники Альберт Яруллин и Антон Белов, а также нападающие Кирилл Капризов, Кирилл Семенов, Александр Барабанов и Алексей Кручинин.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

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