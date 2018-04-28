Григоренко, Андронов и Шалунов – в первом звене России на матч со шведами

Сборная России объявила состав команды на матч против Швеции в рамках Евротура. Ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин. В первой тройке нападения сыграют Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Максим Шалунов.

Ранее сообщалось, что встречу точно пропустят вратари Игорь Шестеркин и Иван Бочаров, защитники Альберт Яруллин и Антон Белов, а также нападающие Кирилл Капризов, Кирилл Семенов, Александр Барабанов и Алексей Кручинин.

Объявлен состав на второй матч шведского этапа Евротура! Прямую трансляцию матча смотрите на канале 📺 "Матч!Игра" и сайте 💻 https://t.co/hVuJjUSFTb pic.twitter.com/9en7gEOaxU – Хоккей России (@russiahockey) 28 апреля 2018 г.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча