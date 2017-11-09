Гренборг о 17-летнем Далине: "Невероятный талант. У него есть шанс поехать на Олимпиаду"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг не исключил, что 17-летний защитник Расмус Далин, вызванный в национальную команду на Кубок "Карьяла", попадет в состав "Тре Крунур" на Олимпийские игры в Пхенчхане. Также он отметил прогресс юного хоккеиста.

– Расмус Далин – невероятный талант, – сказал Гренборг. – У него все шансы стать первым номером предстоящего драфта НХЛ. В истории был только один шведский хоккеист, которого выбрали под первым номером драфта (Матс Сундин. – Прим. "СЭ"). Мы пригласили Далина на Кубок Карьяла, чтобы проверить его, посмотреть, как он впишется в нашу систему игры. У него определенно есть шанс поехать на Олимпиаду.

Он уникальный и потрясающе талантливый парень, который очень быстро прогрессирует. Он уже играл за взрослую сборную Швеции в прошлом году на турнире в Белоруссии. Ждем, что в Финляндии он выступит еще лучше. (Игорь ЕРОНКО)

Нескрытая угроза. Олимпийский турнир может превратиться в посмешище