14:37 | ХОККЕЙ — Европа

Главный тренер сборной Латвии Береснев подал в отставку

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Главный тренер сборной Латвии по хоккею Леонид Береснев подал в отставку. Об этом сообщил президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман. Береснев руководил Латвией на чемпионате мира, который состоялся в Москве. Латыши заняли 13-е место, одержав лишь одну победу во всех матчах. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии, Береснева на посту главного тренера сменил Харальд Васильев.

Сборной Латвии предстоит участвовать в финальном квалификационном турнире на Олимпиаду-2018. В одну группу к латышам попали команды Германии, Австрии и Японии. Для участия в Олимпиаде необходимо выиграть группу.

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