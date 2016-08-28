Главный тренер сборной Латвии Береснев подал в отставку

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Леонид Береснев подал в отставку. Об этом сообщил президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман. Береснев руководил Латвией на чемпионате мира, который состоялся в Москве. Латыши заняли 13-е место, одержав лишь одну победу во всех матчах. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии, Береснева на посту главного тренера сменил Харальд Васильев.

Сборной Латвии предстоит участвовать в финальном квалификационном турнире на Олимпиаду-2018. В одну группу к латышам попали команды Германии, Австрии и Японии. Для участия в Олимпиаде необходимо выиграть группу.