Финляндия победила Канаду и выиграла Кубок "Карьяла"

Сборная Финляндии в заключительном матче Кубке "Карьяла" обыграла Канаду со счетом 4:3 и стала победителем домашнего турнира.

В случае победы Канады (с разницей в 7 и менее шайб) первое место на турнире заняла бы сборная России.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Финляндия – Канада – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Брюле – 2 (Эллисон, Вольски), 2:22 – 0:1. Маннинен – 2 (Пюеряля, Виртанен), 12:19 – 1:1. Норо – 1 (бол., Перселл), 29:36 – 1:2. Леписто – 1 (бол., Пюеряля), 39:54 – 2:2. Хейсканен – 2 (Я. Лаюнен, Эркинюнтти), 42:28 – 3:2. Томас – 1, 46:25 – 3:3. Толванен – 2 (бол., Леписто, Пюеряля), 52:36 – 4:3.

Вратари: Кильпеляйнен – Скривенс (57:55 – 59:20, 59:27).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 30 (14+7+9) – 27 (10+7+10).

Судьи: Градил, Шир.

12 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица Евротура