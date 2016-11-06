Финляндия обыграла Швецию в заключительном матче Кубка "Карьяла"

Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче Кубка "Карьяла" (4:1) и стала третьей на домашнем этапе Евротура. Напомним, победу в Кубке "Карьяла" одержала сборная России.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Финляндия – Швеция – 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

Голы: Селин – 1 (Шегрен, Кронвалль), 14:50 – 0:1. Кемппайнен – 2 (Элоринне, Пюеряля), 24:46 – 1:1. Аалтонен – 2 (Лаюнен, Меларт), 25:15 – 2:1. Пюеряля – 1 (Филппула), 26:37 – 3:1. Савинайнен – 2 (Йормакка, Кукконен), 33:38 – 4:1.

Вратари: Коскинен – Сведберг (Лассинантти, 33:38, 57:20).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 29 (6+17+6) – 20 (11+6+3).

Судьи: Годек, Пражак.

6 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.