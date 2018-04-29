Финляндия обыграла Швецию и выиграла Шведские игры

Сборная Финляндии стала победителем Шведских игр. В заключительном матче финны обыграли хозяев турнира.

Сборная России проиграла оба матча скандинавам, а в заключительной игре одолела Чехию (4:2).

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция - Финляндия - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Экман-Ларссон - 2 (бол., Й. Клингберг), 29:07 - 1:0. Риикола - 1 (бол., Иконен), 41:42 - 1:1. Савинайнен - 1 (Терявяйнен), 43:42 - 1:2. Ахо - 1 (п.в., Анттила), 59:14 - 1:3.

Вратари: А. Нильссон (58:10 - 59:14) - Сятери.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 27 (8+11+8) - 24 (6+7+11).

Судьи: Гофман, Оленин.

29 апреля. Стокгольм. Hovet.