20:53 | Хоккей — Европа

Финляндия обыграла Швецию и стала второй на Кубке "Карьяла"

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Финляндия в заключительном матче Кубка "Карьяла" обыграла Швецию (3:0) и заняла второе место.

Напомним, выиграла первый этап Евротура сборная России. Чехия стала третьей, Швеция - четвертой.

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия - Швеция - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Лескинен - 1 (бол., Руотсалайнен, Лехтонен), 7:49 - 1:0. Эронен - 1 (Лескинен, Х. Песонен), 21:37 - 2:0. Хаканпаа - 1 (Анттила), 56:21 - 3:0.

Вратари: Вехвиляйнен - Юханссон (56:57 - 59:56).

Штраф: 20 - 10.

Броски: 27 (6+15+6) - 22 (5+4+13).

Судьи: Пешина, Пражак.

11 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 12089 зрителей.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2018-2019/

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