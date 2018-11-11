Финляндия обыграла Швецию и стала второй на Кубке "Карьяла"

Финляндия в заключительном матче Кубка "Карьяла" обыграла Швецию (3:0) и заняла второе место.
Напомним, выиграла первый этап Евротура сборная России. Чехия стала третьей, Швеция - четвертой.
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия - Швеция - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лескинен - 1 (бол., Руотсалайнен, Лехтонен), 7:49 - 1:0. Эронен - 1 (Лескинен, Х. Песонен), 21:37 - 2:0. Хаканпаа - 1 (Анттила), 56:21 - 3:0.
Вратари: Вехвиляйнен - Юханссон (56:57 - 59:56).
Штраф: 20 - 10.
Броски: 27 (6+15+6) - 22 (5+4+13).
Судьи: Пешина, Пражак.
11 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 12089 зрителей.
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