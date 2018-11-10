Финляндия обыграла Чехию на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии обыграла Чехию на Кубке Карьяла - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Артту Руотсалайнен, Йоонас Няттинен и Сакари Маннинен.
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Кубок Карьяла
"Финляндия" - "Чехия" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Руотсалайнен - 1 (Х. Песонен, Кивихальме), 12:24 - 1:0. Няттинен - 1, 26:28 - 2:0. Маннинен - 1, 32:16 - 3:0.
Вратари: Вехвиляйнен - Бартошак.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 26 (13+8+5) - 18 (8+7+3).
Судьи: Норд, Хольм.
10 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".
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