21:10 | Хоккей — Европа

Финляндия обыграла Чехию на Кубке Карьяла

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Сборная Финляндии обыграла Чехию на Кубке Карьяла - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Артту РуотсалайненЙоонас Няттинен и Сакари Маннинен.

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Кубок Карьяла

"Финляндия" - "Чехия" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Руотсалайнен - 1 (Х. Песонен, Кивихальме), 12:24 - 1:0. Няттинен - 1, 26:28 - 2:0. Маннинен - 1, 32:16 - 3:0.

Вратари: Вехвиляйнен - Бартошак.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 26 (13+8+5) - 18 (8+7+3).

Судьи: Норд, Хольм.

10 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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