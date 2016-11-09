ФХР: "Заявления о том, что Миронов не получил в сборной врачебную помощь, не соответствуют действительности"

ФХР на своем официальном сайте опровергла информацию о том, что капитан сборной России и московского "Динамо" Андрей Миронов не получил своевременную квалифицированную помощь во время Кубка "Карьяла". Ранее сообщалось, что Андрей Миронов получил серьезную травму на первом этапе Евротура. По информации источника, 22-летний хоккеист получил травму верхней части тела. Медицинский штаб национальной команды не выявил повреждения, однако оказалось, что травма носит серьезный характер. Участие Миронова в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА исключено.

Приводим сообщение, опубликованное на официальном сайте ФХР, полностью:

В связи с тем, что в прессе появились заявления относительно травмы защитника сборной России Андрея Миронова, ФХР разъясняет ситуацию: капитан национальной команды на Кубке "Карьяла" Андрея Миронов провел турнир на высоком уровне, был крайне полезным для сборной, внес весомый вклад в победу на турнире. Капитан получил повреждение в заключительном матче турнира вследствие удара клюшкой по руке. Ему немедленно была оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. На зарубежной территории у всех игроков сборных команд РФ действует медицинская страховка, на территории нашей страны игроки проходят лечение в медицинских учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). После консультации с врачами сборной Миронов, учитывая нетяжелый характер травмы, пожелал пройти обследование и лечение в расположении своего клуба – московского "Динамо". Заявления о том, что защитник Миронов не получил в национальной команде квалифицированную помощь врачей, не соответствуют действительности. ФХР обращает внимание, что федерация и клубы, выступающие в чемпионатах России, объединены единой целью – развитием отечественного хоккея. В этих условиях необходимо соблюдать как корпоративную этику, так и врачебную деонтологию. ФХР всегда открыта для диалога и готова предоставить заинтересованным сторонам всю необходимую информацию.