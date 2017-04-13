ФХР продолжит практику проведения матчей сборной России в регионах

ФХР продолжит организовывать матчи сборной России в регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора федерации Дмитрия Курбатова. В четверг олимпийская сборная России провела матч Евровызова в Челябинске против Франции (0:1 ОТ). Арену "Трактор" имени Белоусова посетило 7442 человека при вместимости дворца в 7,5 тысячи зрителей.

- Интерес к команде огромный, билеты на ее матчи все практически проданы, тем более что Челябинск - это абсолютно хоккейный регион, поэтому такую практику мы будем продолжать. Это все будет зависеть от многих факторов: от того, насколько свободные арены, от обязательств по отношению к нашим западным партнерам, поскольку существуют определенные логистические ограничения, - сказал Курбатов. - Но такого направления мы будем придерживаться - кроме Москвы и Санкт-Петербурга мы должны играть в наших хоккейных регионах.