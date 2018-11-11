Федерации обсуждают превращение Евротура в Кубок Европы

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением относительно возможного изменения формата Евротура. В Еврохоккейтур входят четыре турнира в Финляндии, России, Швеции и Чехии, которые проводятся во время перерывов, которые определяет ИИХФ.

– Как сделать Евротуры интереснее?

– Может, сделать ребрендинг. Сейчас федерации обсуждают изменение формата, чтобы превратить Евротур в Кубок Европы по аналогу с футболом. Всегда нужно стремиться, чтобы привлечь еще больше болельщиков.

– Сколько топовых сборных должно участвовать?

– Те, которые сейчас участвуют – это топовые сборные. Кубок Германии проводится в это же время, с точки зрения международных пауз пока невозможно проводить соревнования в другом формате. Немцы и словаки тоже хотят играть дома и популяризировать хоккей, и мы их прекрасно понимаем – их турниры проходят на хорошем уровне. (Евгений Белоусов)