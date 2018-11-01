Фазель рассказал, когда уйдет в отставку

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что сложит свои полномочия на посту главы организации в 2020 году и считает, что справился со своей работой. Фазель руководит ИИХФ c 1994 года, в 2016 году швейцарец был переизбран президентом организации на шестой и последний срок.

- Я сложу свои полномочия в 2020 году, причина проста, - цитирует Фазеля "РИА Новости". - Я был президентом на протяжении 26 лет. Я был выбран в 1994 году, думаю, я справился со своей работой. Пришло время отдать бразды правления федерацией кому-то другому.

Не мне оценивать проделанную работу за 26 лет. Но я могу сказать, что сейчас хоккей сильно отличается от той игры, которая была в 1994 году. Можно гордиться теми переменами, которые произошли. Претерпели изменения и сами правила игры. Мы вели ожесточенную борьбу с сотрясениями головного мозга в хоккее, ударами в голову. Теперь легально нанести удар в голову в хоккее нельзя. Теперь хоккей стал быстрее, чище, гораздо более безопасным видом спорта с момента начала моей работы. Игра стала очень привлекательной.