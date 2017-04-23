Фаст, Сведберг, Умарк и Кемпе - в сборной Швеции на Чешские игры

Сборная Швеции определилась с составом на заключительный этап Еврохоккейтура Чешские игры. В состав команды попали четыре представителя КХЛ - вратари Виктор Фаст и Никлас Сведберг, а также форварды Линус Умарк и Марио Кемпе.

Полностью заявка сборной Швеции выглядит следующим образом: вратари - Фаст (ЦСКА, КХЛ), Лек ("Каролина", НХЛ), Сведберг ("Салават Юлаев", КХЛ); защитники - Клингберг ("Даллас", НХЛ), Теммернес ("Фрелунда"), Мартинссон, Хольм, Розен (все - "Векше Лейкерс"), Экман-Ларссон ("Аризона", НХЛ), Стролман, Хедман (оба - "Тампа-Бэй", НХЛ); нападающие - Линдхольм, Нордстрем, Раск (все - "Каролина", НХЛ) Эверберг, Гинге (оба - "Векше Лейкерс"), Лундквист ("Фрелунда"), Линдхольм ("Каролина", НХЛ), Седерберг, Ландеског (оба - "Чикаго", НХЛ), Клингберг ("Цуг", Швейцария), Умарк ("Салават Юлаев", КХЛ), Кемпе ("Витязь", КХЛ), Карлссон ("Коламбус", НХЛ).

Чешские игры пройдут с 27 по 30 апреля. Первый матч Швеция проведет против России.