Евгений Дадонов: "Шестеркин всегда хорошо играл"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что ему и его партнерам надо изменить отношение к работе, быть более настырными в игре.
- Почему сборная так мало забивает?
- Плохо лезем на ворота, мало помех голкиперу.
- Получше играли, чем в первом матче?
- В каких-то аспектах да, но в целом мало что получалось.
- Что надо изменить в своей игре?
- Отношение к работе. Побольше настырности.
- Удивлены игрой Шестеркина?
- Он всегда так хорошо играл. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Материалы других СМИ