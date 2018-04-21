Евгений Дадонов: "Шестеркин всегда хорошо играл"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от Финляндии (1:2) во втором матче на Чешских играх отметил, что ему и его партнерам надо изменить отношение к работе, быть более настырными в игре.

- Почему сборная так мало забивает?

- Плохо лезем на ворота, мало помех голкиперу.

- Получше играли, чем в первом матче?

- В каких-то аспектах да, но в целом мало что получалось.

- Что надо изменить в своей игре?

- Отношение к работе. Побольше настырности.

- Удивлены игрой Шестеркина?

- Он всегда так хорошо играл. (Алексей ШЕВЧЕНКО)