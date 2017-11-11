Эли Толванен: "Стал на шаг ближе к Олимпиаде"

Нападающий сборной Финляндии Эли Толванен после матча со Швецией (3:1) в рамках Кубка "Карьяла" не стал скрывать радости от первого гола за национальную команду. Завтра финны встретятся с Канадой.

– Это было здорово. Первый гол за национальную сборную – Контиола отдал отличный пас, – сказал Толванен. – Да еще и против шведов. И мы выиграли. Забивал за молодежку, за юниорские сборные, но это все не то. Так что это особенный момент для меня. Наша тройка (Пелтола – Контиола – Толванен. – Прим. "СЭ") сыграла хорошо. Должны продолжать в том же духе.

Канадцам нужно бояться не меня, а всей нашей команды – у нас четыре отличных звена. Кто-то забил сегодня, кто-то забьет завтра, плюс состав слегка поменяется. Этим мы и сильны – не знаешь, от кого ждать опасности.

Я бы не называл себя однозначным кандидатом на поездку на Олимпиаду. Мы приехали сюда показать себя, проверить себя на этом уровне. Но я стал на шаг ближе к тому, чтобы отправиться в Пхенчхан. (Игорь ЕРОНКО)