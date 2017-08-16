Экс-форвард "Нефтехимика" Кабанов продолжит карьеру во второй шведской лиге?

Бывший нападающий "Спартака", "Салавата Юлаева" и "Нефтехимика" Кирилл Кабанов продолжит карьеру во второй по силе лиге Швеции, сообщает Expressen. По информации источника, новым клубом 25-летнего форварда станет "Оскарсхамн".

Ранее Кабанов уже выступал в Швеции за "Ферьестад" и "МоДо". Его последним шведским клубом был "Шеллефтео", за который он играл в сезоне-2014/15. В том сезоне на его счету 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (3+3) баллов за результативность в 13 играх плей-офф. Кроме того, он провел 9 встреч в Лиге чемпионов, набрав 3 (1+2) очка.

В КХЛ Кабанов в последний раз выходил на лед в составе "Нефтехимика" в сентябре 2016 года.