Егор Рыков: "Когда играем с чехами у них на площадке, случаются настоящие зарубы"

Защитник сборной России Егор Рыков, после победы над командой Чехии на турнире четырех наций остался доволен результатом и накалом встречи. По его словам, игроки проявили характер и действовали одним кулаком.

– Когда играем с чехами у них на площадке, даже на товарищеском турнире случаются настоящие зарубы, – цитирует Рыкова официальный сайт ФХР. – Матч по накалу получился очень серьезным. Все – молодцы, проявили характер, выстояли в очень непростых моментах, ловили шайбу на себя, были одним кулаком. Только так можно добиваться результата.