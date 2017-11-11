Два очка Толванена помогли Финляндии обыграть Швецию в матче Кубка "Карьяла"

Сборная Финляндии одержала победу над Швецией (3:1) в матче Кубка "Карьяла" – 3:1.

В составе финнов заброшенными шайбами отличились Юкка Пелтола, Сакари Маннинен и Эли Толванен, набравший два (1+1) очка.

Данная победа стала для сборной Финляндии второй подряд. В следующем матче они встретятся 12 ноября с Канадой.

Евротур

Кубок Карьяла

Финляндия – Швеция – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Толванен – 1 (Контиола), 3:20 – 1:0. Пелтола – 1 (Толванен), 20:50 – 2:0. Маннинен – 1 (В. Лаюнен, Пюеряля), 30:59 – 3:0. Петтерссон – 1 (Густафссон, Нильссон), 31:19 – 3:1.

Вратари: Коскинен – Хелльберг (Энрот, 31:19, 58:27).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 25 (5+14+6) – 25 (5+12+8).

Судьи: Градил, Шир.

11 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица – здесь