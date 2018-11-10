Дубль Кузьменко помог России обыграть Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла - 4:1. В составе российской команды дубль сделал нападающий СКА Андрей Кузьменко. Еще одна шайба на счету Евгения Кетова, который в этом сезоне за питерский клуб не забил ни одного гола. В конце игры Андрей Локтионов отпарвил шайбу в пустые ворота.

Для сборной России это вторая победа на Кубке Карьяла. В первом матче была обыграна Финляндия (3:0). В последнем матче турнира россияне сыграют с Чехией 11 ноября.

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Швеция - Россия - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кузьменко - 1 (Барабанов, Хафизуллин), 30:48 - 0:1. Кетов - 1 (мен.), 38:40 - 0:2. Лиля - 2 (бол., Бенгтссон, Перссон), 45:18 - 1:2. Кузьменко - 2 (бол., Бывальцев, Шалунов), 50:04 - 1:3. Локтионов - 1 (п.в., Телегин, Бывальцев), 58:11 - 1:4.

Вратари: Хелльберг (56:34 - 58:11) - Шестеркин.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 31 (7+10+14) - 32 (8+11+13).

Судьи: Каукокари, Кова.

10 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".