Доминик Фурх: "Сборная Чехии выглядела уставшей после матча с финнами"

Голкипер сборной Чехии Доминик Фурх после поражения в матче Кубка Первого канала от сборной России (1:5) отметил, что его команда играла неплохо, но не сразу включилась в игру. По словам вратаря, чехи выглядели уставшими после первого матча со сборной Финляндии (2:4).

– Почему игра у вашей команды не получилась?

– На самом деле, мы сегодня играли неплохо, но не сразу включились в игру. В первом периоде нам забили быстрые голы. Мы провалили этот период. Начали играть гораздо лучше со второго, боролись, старались реализовать моменты, но в итоге победить не получилось.

– Согласны с тем, что во всех пропущенных шайбах виноваты защитники?

– Не согласен. Игра была очень трудной и напряженной, соперник действовал лучше, чем мы. Где-то приходилось нарушать правила, где-то команда не смогла реализовать моменты.

– Ваша сборная выглядела уставшей.

– Прошлую игру мы провели в Хельсинки, меньше суток назад. Да, чувствуется усталость. Но мы готовились к сегодняшней игре, тренировались. Будем готовиться к следующему матчу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)