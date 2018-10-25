Доходы от хоккейных матчей на стадионе "Санкт-Петербург" могут составить 70-80 миллионов рублей

Организаторы хоккейных матчей на открытом воздухе на стадионе "Санкт-Петербург" могут получить прибыль 70-80 миллионов рублей.

– Да, конечно будет прибыль, – приводит ТАСС слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. – Мы посчитали всю экономику до того, как приняли решение о проведении и начали реализацию данного проекта. Есть бизнес–план и финансовая модель, на этом проекте мы планируем выручить прибыль. Подобные большие мероприятия аккумулируют выручку в районе 70-80 миллионов рублей.

Ранее ФХР согласовала с Финской ассоциацией хоккея проведение матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" 16 декабря. Также свой матч чемпионата КХЛ на арене 22 декабря проведут СКА и ЦСКА.