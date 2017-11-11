Динар Хафизуллин: "Шипачев – мастер, он поможет СКА и сборной"

Защитник сборной России Динар Хафизуллин подвел итоги матча Кубка "Карьяла" против Швейцарии (6:2) и поделился мнением о возвращении Вадима Шипачева в СКА.

– Удалений было много. Все время вчетвером-втроем играли. Надо было выстоять – мы не сумели. В третьем периоде повезло – удачно голы забили. У швейцарцев хорошая команда. Быстрая. Хорошо играет. Забрасывает, борется. Интересно с ними было играть.

С Токрановым хорошо играется. Мы последний раз вместе лет семь назад играли. Конечно, что-то вспомнили, какие-то связи остались.

Я в курсе, что Шипачев подписал контракт. Поздравим его обязательно. Конечно, это серьезное усиление для СКА. Столько лет вместе играли и выигрывали. Это мастер. И сборной он точно поможет. Очень рады, что он перешел. (Игорь ЕРОНКО)