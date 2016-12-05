Десять игроков из КХЛ - в составе Чехии на Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной Чехии на второй этап Евротура – Кубок Первого канала, информирует официальный сайт Чешской хоккейной ассоциации. В него вошли 10 представителей клубов, выступающих в КХЛ. Турнир пройдет с 15 по 18 декабря. Пять матчей примет Москва, встреча сборных Финляндии и Чехии 15 декабря состоится в Хельсинки.

Состав сборной Чехии:

вратари - Доминик Фурх ("АВАНГАРД", КХЛ), Павел Францоуз ("ТРАКТОР", КХЛ) и Роман Вилл ("Либерец", Чехия);

защитники - Якуб Йерабек ("ВИТЯЗЬ", КХЛ), Адам Полашек ("СИБИРЬ", КХЛ), Михал Йордан ("АК БАРС", КХЛ), Радим Шимек, Ондрей Виташек (оба – "Либерец"), Ян Рутта ("Хомутов", Чехия), Томаш Павелка ("Литвинов", Чехия), Владимир Рот ("Тршинец");

нападающие – Владимир Соботка ("АВАНГАРД"), Лукаш Радил ("СПАРТАК", КХЛ), Роман Хорак ("ВИТЯЗЬ"), Томаш Зогорна ("АМУР", КХЛ), Иржи Секач ("АК БАРС"), Роберт Коусал ("Давос", Швейцария), Доминик Кубалик ("Пльзень", Чехия), Петр Холик ("Злин", Чехия), Давид Кампф ("Хомутов"), Михал Булир ("Либерец"), Робин Ганзл ("Литвинов"), Томаш Хука, Радан Ленц (оба – "Млада Болеслав" Чехия).