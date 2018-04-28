Денис Зернов: "Ничего такого вратарь Белоруссии не делал, но мы бросали прямо в него"

Нападающий олимпийской сборной России Денис Зернов после победы над Белоруссией на Кубке "АЛРОСА" (1:0 ОТ) отметил, что команда не реализовала много моментов. Также он признался, что последний раз три матча за три дня он играл прошлым летом на сборах.

– Потратили много сил сегодня, не реализовали свои моменты, много позволяли сопернику, - цитирует пресс-служба ФХР Зернова. - Вратарь нас сегодня подтащил. Здорово, что выиграли. Сейчас восстановимся, завтра силы будут.

– Вратарь соперника действовал так здорово?

– Сами не забивали. Ничего такого он не делал, но мы бросали прямо в него.

- Когда приходилось последний раз играть три игры подряд?

– Может, на сборах? Да, наверное, летом.