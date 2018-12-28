"Давос" обыграл "Нюрнберг"

"Нюрнберг" проиграл "Давосу" в матче группового турнира Кубка Шменглера. Для немецкой команды это была первая игра на турнире, а для швейцарской - вторая (в первой было поражение от Канады).

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

"Нюрнберг" (Нюрнберг) - "Давос" (Давос) - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Пестони - 1, 5:32 - 0:1. Симион - 1 (Класен, Амбюль), 6:36 - 0:2. Бак - 1 (Баст), 36:57 - 1:2. Пфедерль - 1, 48:37 - 2:2. Пайр - 1 (Класен, Амбюль), 51:43 - 2:3.

Вратари: Тройтле (58:36) - Сенн.

Штраф: 8 - 6.

Судьи: Уотсон, Хебайзен.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.