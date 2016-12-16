"Давай поженимся" смотрят намного лучше, чем хоккей

Сегодня Первый канал отменил трансляцию хоккейного матча Россия - Чехия, который пройдет в рамках Кубка Первого канала. Руководство телеканала приняло решение показать вечером в пятницу программы "Поле чудес" и "Давай поженимся". Связана эта замена с невысокими рейтингами первой вчерашней встречи Россия – Швеция: доля (процент телевизоров, настроенных на канал, по отношению к общему количеству включенных телеприемников) трансляции составила всего 6,3% (данные TNS. – Прим. "СЭ").

Для сравнения – матч 2015 года Кубка Первого канала против Швеции, который также состоялся вечером в четверг, показал долю в 9,2%. А вот заменившие хоккей "Поле чудес" и "Давай поженимся" на прошлой неделе имели более высокие результаты – 14,5% и 14,0%. (Алексей МОРОЗ)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия