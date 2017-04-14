Дамьен Флери: "Травма Да Коста – единственный негативный момент из матча со сборной России"

Нападающий сборной Франции Дамьен Флери отметил, что игроки команды расстроены травмой форварда ЦСКА Стефана Да Коста. Сборная Франции минувшим днем со счетом 1:0 в овертайме обыграла олимпийскую сборную России в первом из двух матчей Еврочелленджа в Челябинске. Флери стал автором единственной шайбы. Да Коста получил травму в конце второго периода и отправился в больницу.

– Травма Стефана Да Коста – единственный негативный момент из первого матча в Челябинске, – цитирует "Р-Спорт" Флери. – Это очень плохие новости для команды, но мы все надеемся, что все обойдется, надеемся, что Да Коста будет в строю через несколько дней.