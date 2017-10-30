Дацюк из-за травмы пропустит Кубок "Карьяла"

Капитан СКА Павел Дацюк из-за травмы выбыл из строя до 26 ноября, сообщает официальный сайт КХЛ. Таким образом, форвард пропустит Кубок "Карьяла", который пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября.

В сезоне-2017/18 Дацюк принял участие в 24 матчах, набрав 27 очков (7 шайб и 20 передач).

Напомним, на Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).