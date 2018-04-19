Что сказал Воробьев после первого матча во главе сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги матча против Швеции (1:2) в рамках Чешских игр.
– Было трудно в первом матче донести до игроков, что надо делать?
– Ребята по-новому собрались, только два дня прошло. Будем работать, показывать, что надо исправить, как играть в сборной.
– Довольны какими-то сочетаниями?
– Будем смотреть видео, некоторые сочетания порадовали, некоторые – будем думать.
– Порадовало, как сыграла тройка Бывальцева?
– Да, можно так сказать.
– Он остался в Москве и готовится к чемпионату мира.
– Главная проблема сегодня?
– Нельзя делать ошибок на этом уровне.
– Трямкина предупреждали о ненужных удалениях. Сегодня было такое?
– Предупреждали, говорил с ним перед матчами с Норвегией. Будем дальше это делать.
– Энхаэловцы выглядели не очень ярко. Это связано с адаптацией?
– Надеюсь, что с ней.
– Что порадовало в этой игре?
– Некоторые ребята, которые никогда не выступали на таком уровне, сыграли неплохо.
– Бывальцев?
– В том числе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Илья Воробьев
- Алексей Бывальцев