Что сказал Воробьев после первого матча во главе сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги матча против Швеции (1:2) в рамках Чешских игр.

– Было трудно в первом матче донести до игроков, что надо делать?

– Ребята по-новому собрались, только два дня прошло. Будем работать, показывать, что надо исправить, как играть в сборной.

– Довольны какими-то сочетаниями?

– Будем смотреть видео, некоторые сочетания порадовали, некоторые – будем думать.

– Порадовало, как сыграла тройка Бывальцева?

– Да, можно так сказать.

– Дацюк сыграет в Чехии?

– Он остался в Москве и готовится к чемпионату мира.

– Главная проблема сегодня?

– Нельзя делать ошибок на этом уровне.

– Трямкина предупреждали о ненужных удалениях. Сегодня было такое?

– Предупреждали, говорил с ним перед матчами с Норвегией. Будем дальше это делать.

– Энхаэловцы выглядели не очень ярко. Это связано с адаптацией?

– Надеюсь, что с ней.

– Что порадовало в этой игре?

– Некоторые ребята, которые никогда не выступали на таком уровне, сыграли неплохо.

– Бывальцев?

– В том числе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)