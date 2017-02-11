Чехия разгромила Финляндию, Радил набрал три очка

Чехия разгромила команду Финляндии (7:1) в матче шведского этапа Евротура Кубке "Карьяла". В составе победителей три (2+1) очка набрал форвард "Спартака" Лукаш Радил, также по голу забили Михал Вондрка, Михал Бирнер, Лукаш Кашпар, Михал Ржепик и Петр Холик. Единственный гол в составе номинальных хозяев на счету Антти Эркинюнтти.

Отметим, что ворота Финляндии защищал голкипер "Амура" Юха Метсола, у чехов - Павел Францоуз из "Трактора".

Еврохоккейтур

Шведские игры

"Финляндия" – "Чехия" – 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Голы: Радил – 4 (Кемпф, Ян Коварж), 12:11 – 0:1. Вондрка – 1 (Радил, Полашек), 14:25 – 0:2. Бирнер – 1 (Холик), 21:45 – 0:3. Кашпар – 1 (мен., Зогорна), 38:11 – 0:4. Эркинюнтти – 2 (бол., Савинайнен), 45:40 – 1:4. Ржепик – 1 (бол., Холик, Рутта), 48:47 – 1:5. Холик – 2 (бол.), 57:20 – 1:6. Радил – 5 (Ян Коварж), 59:10 – 1:7.

Вратари: Метсола – Францоуз.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 22 (4+10+8) – 33 (11+10+12).

Судьи: Олунд, Харнебринг.

11 февраля. Гетеборг. Scandinavium.