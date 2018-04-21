Чехия обыграла Швецию на Чешских играх

Сборная Чехии победила Швецию во втором матче Чешских игр - 3:1. На старте турнира чехи с таким же счетом одолели Финляндию. Сегодня в рамках турнира сборная России встретится с Финляндией.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия - Швеция - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Ганзл - 1 (бол., Пырохта, Нестрашил), 3:17 - 1:0. Клингберг - 1 (Редин), 14:25 - 1:1. Нестрашил - 3 (бол., Ганзл, Моравчик), 49:23 - 2:1. Горак - 1 (п.в., Червенка, Штястны), 57:53 - 3:1.

Вратари: Фурх - Хелльберг (57:43 - 57:53).

Штраф: 10 - 10.