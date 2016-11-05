Чехия обыграла Финляндию на Кубке "Карьяла"

Сборная Чехии в матче Кубка "Карьяла" победила сборную Финляндии – 5:3. В составе победителей по 3 (2+1) очка набрали Якуб Ержабек и Лукаш Радил.

Таким образом, победитель финского этапа Евротура выявится в поединке Россия - Чехия.

Еврохоккейтур

Кубок "Карьяла"

Финляндия - Чехия - 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы: Савинайнен - 1 (Йормакка), 21:11 - 1:0. Холик - 1 (Ержабек, Зогорна), 25:12 - 1:1. Полашек - 1 (бол., Радил, Ержабек), 30:30 - 1:2. Рутта - 1 (бол., Кубалик, Радил), 33:25 - 1:3. Кемппайнен - 1 (бол., Лаюнен, Филппула), 43:52 - 2:3. Ержабек - 2, 47:49 - 2:4. Лаюнен - 1 (Меларт, Филппула), 49:19 - 3:4. Радил - 3 (п.в., Кубалик, Горак), 59:02 - 3:5.

Вратари: Сятери (58:27 - 59:02) - Грубец.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 20 (7+8+5) - 30 (13+13+4).

Судьи: Харнебринг, Шеквист.

5 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.