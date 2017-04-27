Чехи одержали волевую победу над Финляндией

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии (3:2) в матче домашнего этапа Евротура. Отметим, что после первого периода чехи проигрывали со счетом 1:2, однако сумели отыграться и победить.

В составе победителей по шайбе забросили Роман Червенка, Ян Рутта и Робин Ганзл. У финнов забивали Мика Пюеряля и форвард "Витязя" Миро Аалтонен.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Финляндия – Чехия – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Пюеряля – 2 (Хиетанен, Виитасмяки), 2:55 – 1:0. М. Аалтонен – 7 (Виитасмяки, Рантанен), 7:54 – 2:0. Червенка – 1 (Холик, Ворачек), 14:29 – 2:1. Рутта – 2 (бол., Кемпны), 29:48 – 2:2. Ганзл – 1 (Кашпар), 45:06 – 2:3.

Вратари: Сятери (58:36) – Мразек.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 23 (9+8+6) – 42 (12+14+16).

Судьи: Бутурлин, Гофман.

27 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.