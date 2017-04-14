Бурдасов вернулся в состав олимпийской сборной России перед второй игрой с Францией

Нападающий олимпийской сборной России Антон Бурдасов вернулся в состав команды в преддверии второго контрольного матча против Франции. Игрок не принял участие в первой встрече из-за болезни.

Также в сегодняшней тренировке в одной тройке работали Анатолий Голышев, Владимир Ткачев и Егор Коршков. Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов по-прежнему вне состава из-за рецидива травмы. Напомним, что в первом матче Россия проиграла Франции в овертайме со счетом 0:1. Вторая игра пройдет завтра.

Сочетание звеньев перед игрой с Францией:

Сорокин, Гарипов, Кареев;

Киселевич – Гавриков, Шумаков – Шалунов – Санников; Любушкин;

Науменков – Миронов, Бурдасов – Андронов – Телегин;

Арзамасцев – Ожиганов, Мамин – Светлаков – Ничушкин;

Дыбленко – Блажиевский, Голышев – Красковский – Коршков; Ткачев.