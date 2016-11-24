Буланов в международных матчах будет представлять Россию, а не Чехию

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов подчеркнул, что судья Вячеслав Буланов, в случае назначения на международные матчи, будет обслуживать их как представитель России. Ранее сообщалось, что арбитр будет работать в первенстве Чехии до апреля. КХЛ не включила его в список рефери на нынешний сезон.

- У нас был разговор с Булановым, было сделано ему предложение с прицелом на сотрудничество с ИИХФ, - приводит ТАСС слова Курбатова. - Этот вопрос надо было решать раньше, но на тот момент было много эмоций с его стороны, он отказался от сотрудничества. С Вячеславом у нас нет никаких проблем, нормальный контакт, если ИИХФ назначит обслуживать его международные матчи, то все оформление, необходимое с нашей стороны, мы сделаем. Если он будет обслуживать международные матчи, то он это будет делать как российский арбитр, а не чешский.

В базе ИИХФ Буланов числится представителем России и может работать в любых хоккейных странах, тем более в Европе, где единое пространство для работы. Там есть вяло тлеющий конфликт по поводу оформления трансферных карт. По законам Евросоюза, хоккеист имеет право свободного выбора места работы. ИИХФ в этом плане накладывает ограничения, так как требует наличия трансферной карты, пока конфликтов типа "дела Босмана" там нет, но вот такой вялотлеющий уголек в Европе лежит.

Буланов шесть раз признавался лучшим арбитром России: три раза по итогам чемпионата страны(2005-2007) и столько же - чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2009, 2010, 2012).