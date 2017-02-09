Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Финляндии

9 февраля состоится матч 1-го тура Шведских игр между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Финляндия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,40 – П2 3,31
Трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.
Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-26, 181 – 138.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
30 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Финляндия
|
2:3
|
21 мая 2016 года
|
1/2 финала ЧМ
|
Финляндия – Россия
|
3:1
|
22 сентября 2016 года
|
Кубок мира
|
Россия – Финляндия
|
3:0
|
3 ноября 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Финляндия
|
5:1
|
18 декабря 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Финляндия
|
4:3