13:30 9 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Финляндии

Россия – Финляндия. Фото photo.khl.ru
Россия – Финляндия. Фото photo.khl.ru
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9 февраля состоится матч 1-го тура Шведских игр между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,40 – П2 3,31

Трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.

Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-26, 181 – 138.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Россия – Финляндия

2:3

21 мая 2016 года

1/2 финала ЧМ

Финляндия – Россия

3:1

22 сентября 2016 года

Кубок мира

Россия – Финляндия

3:0

3 ноября 2016 года

Еврохоккейтур

Россия – Финляндия

5:1

18 декабря 2016 года

Еврохоккейтур

Россия – Финляндия

4:3
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