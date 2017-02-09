Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Финляндии

9 февраля состоится матч 1-го тура Шведских игр между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,40 – П2 3,31

Трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.

Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 9 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-26, 181 – 138.

Результаты последних матчей