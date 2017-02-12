Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче с Чехией

Сегодня состоится матч заключительного тура Шведских игр между сборными России и Чехии. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 4,29 – П2 2,76

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 12 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч сборных России и Чехии на данный момент выглядит так: +36=1-26, 176 – 139.